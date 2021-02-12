Главный редактор журнала Majesty и королевский биограф Ингрид Сьюард, которая ранее сравнивала принца Гарри с выдрессированным женой тюленем, заявила, что он является единственным современным принцем, которого волнует его место в линии престолонаследия. Причем, как пишет издание The Sun с ее слов, это занимает его мысли не потому, что он заботится о себе, а ради его супруги Меган Маркл.

По словам Сьюард, бывшая американская актриса не понимает, почему, когда она вышла замуж за младшего сына будущего короля, они с мужем считаются «менее важными», чем брат Гарри принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и их дети, и должны оставаться в их тени. Это приводит американку в ярость. Она не смогла разобраться в королевской линии преемственности и не желает принять тот факт, что ее супруг уступает в значительности своим родственникам.

В настоящее время первым в очереди на трон стоит отец Уильяма и Гарри — 72-летний принц Чарльз, который является самым пожилым наследным принцем в истории королевства. Далее следуют Уильям и его дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Принц Гарри занимает шестое место — после своих племянников. А их с Меган сын Арчи — седьмое. Если Уильям и Кейт заведут, как они планируют, четвертого ребенка, Гарри, у которого и так уже практически нет никаких шансов стать королем, опустится на седьмое место.

Тема престолонаследия всплыла в британских СМИ после того, как внучка королевы принцесса Йоркская Евгения 9 февраля родила своего первенца. Несмотря на то, что отец ребенка Джек Бруксбэнк — простолюдин, мальчик, у которого не титула, официально занял 11-е место в очереди на престол после своей матери-принцессы. Тем самым младший сын Елизаветы II, 56-летний принц Эдвард, был отодвинут на 12-е место, так как Евгения — дочь среднего сына королевы, принца Эндрю, а он в настоящее время числится в списке восьмым номером.

Сама королева Елизавета в свое время не рассматривалась в качестве серьезного претендента на трон. Ее отец Альберт был младшим братом наследного принца и носил титул герцога Йоркского (сейчас это титул принадлежит принцу Эндрю). Он был коронован под именем Георга VI после отречения его старшего брата Эдуарда VIII, у которого не было детей. Если бы Эдуард остался королем и обзавелся потомством, принцесса Елизавета, чей отец находился в положении принца Гарри, никогда бы не стала монархом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Победа Меган Маркл: суд принял ее сторону в деле против СМИ.

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