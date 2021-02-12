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Мир

Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

10:29 12 февраля 2021
Сергей Лавров

В России готовы к разрыву отношений с Евросоюзом, если ЕС введет новые экономические санкции.

Как передает «Медуза», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос пропагандиста Владимира Соловьева. «Мы исходим из того, что мы готовы», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС.

«Если мы еще раз увидим (как мы уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, — да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров.

Напомним, что в январе этого года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам Европейского Союза ввести санкции против России и остановить строительство «Северного потока — 2».

Фото Сергея Лаврова из Википедии.

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