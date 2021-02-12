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Мир

Самый длинный шлейф в мире: невеста прибыла на свадьбу в 16-метровом грузовике

8:33 12 февраля 2021
Невеста Татьяна

На цыганской свадьбе, состоявшейся в городе Сент-Луис (американский штат Миссури) неофициально был побит мировой рекорд. Как сообщает газета The Sun со ссылкой на телеканал TLC, 25-летняя невеста по имени Татьяна заказала себе подвенечное платье с самым длинным шлейфом в истории.

Она прибыла на свадьбе в грузовике с 16-метровой платформой — только в это транспортное средство она смогла поместиться в своем пышном наряде.
Татьяна говорит, что поначалу не знала, как доберется до места венчания. Ее портниха Сандра сказала, что уладит этот вопрос. Поначалу невеста думала, что ее доставят на свадьбу по воздуху, но портниха заказала грузовик, который сопровождал мотоциклетный экскорт.

На платье пошло около 183 метров шелковой органзы и более 152 метров специальных труб для каркаса. Оно получилось очень тяжелым и причиняло невесте дискомфорт, но та была удовлетворена, так как мечтала привлечь к себе всеобщее внимание. Татьяна с детства хотела, чтобы у нее было самое потрясающее свадебное платье из всех, когда-либо сшитых.

«Я бы повторила это еще пять миллионов раз, потому что каждый дюйм этого платья олицетворяет мою любовь к Зуки», — сказала Татьяна, упомянув своего жениха.

Девушка завершила свой образ блестящими туфлями на шпильках — хотя ходить ей было нелегко.

Жених оценил образ возлюбленной. «Она выглядела, как ангел», — сказал Зуки.

Фото TLC

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