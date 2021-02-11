В сети появилось видео о якобы сходе снежной лавины в украинских Карпатах возле поселка Плавье. В ролике видно, как горы снега сметают на своем пути деревья, кусты, ограждения на трассе и засыпают проезжую часть дороги.



Ролик опубликовал сайт «Новости Закарпатья».

В связи с появившейся новостью, в Управлении ГСЧС Закарпатской области сообщили, что у них нет информации о лавине, а видео было снято в Швейцарии, передает «Укринформ».

Между тем, в Укргидрометцентре предупредили, что 12 февраля, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Метеорологи рекомендуют туристам воздерживаться от выходов в высокогорные районы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине сохранятся сложные погодные условия. Циклон принесет сильные снегопады в западные и северные области, а также дождь со снегом в центральные и восточные регионы.

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