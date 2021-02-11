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Мир

«Донбасс не бросим»: Путин пообещал Симоньян продолжить войну с Украиной

20:02 11 февраля 2021
Маргарита Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ранее приглашала на работу сотрудников лишенных лицензий «каналов Медведчука», задала вопрос по Донбассу президенту РФ Владимиру Путину. Это произошло во время его видео-конференц-связи с руководителями росСМИ, сообщает «Коммерсант».

Маргарита Симоньян сказала, что в 2014 году была «русская весна», и не пора ли наступить «русскому лету»? Так она ретранслировала заявление главаря «ДНР» Дениса Пушилина о необходимости взять под контроль весь Донбасс.

Путин ответил, что может принимать такие решения только в интересах всех россиян.

«Но мы же не бросим Донбасс», — переспросила Маргарита Симоньян.

«Нет, Донбасс не бросим», — пообещал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в МИД РФ дали ответ на призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой».

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