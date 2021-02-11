«Донбасс не бросим»: Путин пообещал Симоньян продолжить войну с Украиной

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ранее приглашала на работу сотрудников лишенных лицензий «каналов Медведчука», задала вопрос по Донбассу президенту РФ Владимиру Путину. Это произошло во время его видео-конференц-связи с руководителями росСМИ, сообщает «Коммерсант».

Маргарита Симоньян сказала, что в 2014 году была «русская весна», и не пора ли наступить «русскому лету»? Так она ретранслировала заявление главаря «ДНР» Дениса Пушилина о необходимости взять под контроль весь Донбасс.

Путин ответил, что может принимать такие решения только в интересах всех россиян.

«Но мы же не бросим Донбасс», — переспросила Маргарита Симоньян.

«Нет, Донбасс не бросим», — пообещал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в МИД РФ дали ответ на призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой».

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