Сотрудники ФСБ России, причастные к отравлению Алексея Навального, ранее сделали две попытки отравления российского политика и журналиста, бывшего советника Бориса Немцова, Владимира Кара-Мурзы.



Такой вывод сделали журналисты-расследователи группы Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel, передает УНН.



Владимир Кара-Мурза-младший занимается оппозиционной деятельностью более 20 лет. Вместе со своим другом и соратником Борисом Немцовым он продвигал «закон Магнитского», который предусматривает запрет на въезд в США и замораживание финансовых активов для российских чиновников, ответственных за «грубые нарушения прав человека».



В мае 2015 года состоялось первое отравление Кара-Мурзы. Ему внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации». Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

В феврале 2017 Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Политику удалось выжить.



По данным журналистов-расследователей, за три месяца до отравления за Кара-Мурзой начали ездить предполагаемые «отравители» из ФСБ. Удалось отследить четыре таких поездки.



Расследователи назвали имя — это Александр Самофал, который предположительно является сотрудником ФСБ. Его две поездки совпадают с путешествиями Кара-Мурзы. Самофала сопровождал Константин Кудрявцев, который в декабре 2020 года рассказал Навальному об операции против него.



Наиболее правдоподобными журналисты считают две гипотезы отравления Кара-Мурзы: или отравители, не сумев найти подходящий момент во время командировок политика, решили нанести токсин в Москве, или они все-таки действовали как и в случае с Навальным, и нанесли яд на нижнее белье, когда Кара-Мурза был в Казани. В этом втором случае Кара-Мурза просто надел другое белье в Казани, а отравленное надел уже после приезда в Москву.

После первого отравления Кара-Мурза проходил реабилитацию в США. Он вернулся в РФ только в декабре 2015 года, в апреле 2016 возобновил поездки по России. Тогда же Самофал и другие возможные сотрудники ФСБ снова начали следовать за ним по городам. Одним из наиболее вероятных сценариев во время второго отравления журналисты считают нанесение яда через зубную щетку.



Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в августе 2020 во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Затем его перевезли на лечение в Германию. Официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». В конце сентября 2020 Навального выписали из клиники «Шарите».

В декабре 2020 года международные расследователи назвали имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили Навального «Новичком», одним из которых был назван Константин Кудрявцев.

ФАКТЫ" публиковали и другие истории отравлений неугодных за годы правления Владимира Путина.

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