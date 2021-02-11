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Сильвио Берлускони упал и оказался в больнице

16:44 11 февраля 2021
Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который в сентябре прошлого года переболел коронавирусом и провел в миланской больнице около двух недель, снова был госпитализирован.

Как сообщает France24, 84-летний политик споткнулся в своей резиденции в Риме, неудачно упал и ушиб бок, получив синяки. Он прошел обследование и провел в больнице ночь, после чего был выписан.

В столицу миллиардер прибыл 9 февраля, чтобы поддержать Марио Драги — нового премьера Италии.

О своей «адской» борьбе с ковидом Берлускони недавно вспоминал, как о «самом опасном испытании в его жизни». Сильвио до сих пор еще не вполне восстановил здоровье после болезни и большую часть своего времени проводил на вилле своей дочери Марины на юге Франции. Хотя и продолжал активно руководить своей партией «Вперед, Италия». В прошлом месяце он был также помещен в больницу Монако в связи с проблемами с сердцем. Хотя сам он утверждал, что чувствует себя хорошо, а это просто предосторожность со стороны его врачей.

В 2016 году Берлускони была сделана сложная операция на сердце

Фото Twitter

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