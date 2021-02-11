Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти

Александр Лукашенко назвал главные условия для смены власти в Беларуси, выступая на шестом Всебелорусском народном собрании в Минске

«Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона, — цитирует Лукашенко „Tut.by“. — Втрое условие. Если сложится так, что к власти придут не „те“, то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может».

Он также заявил, что в 2022 году на референдум вынесут изменения в Конституцию, которые проработают в течение этого года. Тогда, по его словам, и решится вопрос, «когда он уйдет».

Напомним, что Беларусь лишили права проводить в Минске чемпионата мира по хоккею. Оппозиционерка Светлана Тихановская назвала это «победой».

Фото с сайта президента Беларуси.

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