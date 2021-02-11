27.76 / 28.00 33.47 / 33.90
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти

14:29 11 февраля 2021
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко назвал главные условия для смены власти в Беларуси, выступая на шестом Всебелорусском народном собрании в Минске

«Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона, — цитирует Лукашенко „Tut.by“. — Втрое условие. Если сложится так, что к власти придут не „те“, то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может».

Он также заявил, что в 2022 году на референдум вынесут изменения в Конституцию, которые проработают в течение этого года. Тогда, по его словам, и решится вопрос, «когда он уйдет».

Напомним, что Беларусь лишили права проводить в Минске чемпионата мира по хоккею. Оппозиционерка Светлана Тихановская назвала это «победой».

Фото с сайта президента Беларуси.

661

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Александр Лукашенко

Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти

Владимир Дантес

«Я за нее порву любого»: женатый Дантес поклялся перед другой обнаженной женщиной

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер