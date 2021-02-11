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Мир

В России запретили акцию за Навального с фонариками

13:58 11 февраля 2021
Акция

Генпрокуратура РФ предупредила россиян, собирающихся выйти на акции протеста против ареста Алексея Навального, о незаконности таких мероприятий.

Кроме того, силовики указали, что под уголовное преследование попадут и те, кто лишь размещает в Интернете призывы к участию в акциях.

«Предупреждаем, что размещение в сети Интернет призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (массовые беспорядки)», — говорится в заявлении Генпрокуратуры, которое приводит Интерфакс.

Оппозиция анонсировала проведение новых акций в поддержку Навального на 14 февраля. Они пройдут в новом формате — участникам предлагают выйти во двор вечером, включить на телефоне фонарик (или взять свечу, может даже в форме сердечка), постоять так минут 15, сделать фотографию — и выложить в соцсети.

Напомним, в начале февраля в штабе Навального приняли решение временно отказаться от проведения новых акций в поддержку российского оппозиционера. Причиной этого решения стал арест большинства координаторов штабов Навального из-за организации митингов 23 и 31 января.

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