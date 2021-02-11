33 дня питались кокосами: спасены три человека, застрявшие на необитаемом острове

Береговая охрана США спасла трех граждан Кубы, которые застряли на одном из необитаемых Багамских островов после того, как во время шторма перевернулась их лодка. До берега троица добралась вплавь. Как сообщает CNN, двое мужчин и одна женщина провели на острове 33 дня. И все это время питались почти одними кокосами. Иногда кубинцам удавалось разнообразить свой рацион, поймав крысу или раздобыв морских моллюсков. Они также соорудили себе нечто вроде убежища.

«Робинзонов», отчаянно пытавшихся привлечь к себе внимание самодельными флагами, заметил экипаж патрульного вертолета. Сначала «островитянам» сбросили еду, воду и рацию. На следующий день потерпевших забрали с маленького острова Ангилья-Кей и по воздуху доставили в медицинский центр американского штата Флорида. А потом передали сотрудникам иммиграционной службы.

Представители береговой охраны утверждают, что им впервые довелось спасти людей, проживших на необитаемом острове больше месяца.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

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