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Звезда TikTok покончила с собой в 18 лет

10:55 11 февраля 2021
Дажария

Популярная американская блогерша Дажария Куинт Нойес Шаффер, известная в социальной сети TikTok под ником Dee, покончила с собой, повесившись в 18 лет. Дажария также вела блоги в Instagram и на YouTube. В одной только соцсети TikTok у нее было более 1,6 миллиона подписчиков.

«Она была моим маленьким лучшим другом, и я ни в коем случае не был готов похоронить своего ребенка. Она была так счастлива и всегда радовалась, когда я возвращался домой. Я только хотел бы, чтобы она рассказала мне о своем стрессе и мыслях о самоубийстве. Мы могли бы вместе с этим справиться», — написал убитый горем отец девушки Рахим Алла.

Предполагается, что Дажария боролась с психическим расстройством.

Как пишет издание People, девушка, которая вместе с семьей жила в городе Батон-Руж (штат Луизиана), опубликовала свой последний пост, в котором она танцует под песню певицы Кери Хилсон.

«Я знаю, что вас всех раздражаю, это мой последний пост», — написала она. Фанаты сначала решили, что блогерша просто решила покинуть соцсети.

@dazhariaa

Im shadowbanned, Ill be posting more on @deesoswavyy

original sound — kaylani :)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что актер из популярного сериала «Лютер» повесился, не выдержав локдауна.

Фото Instagram

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