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Мир

Жуткая и странная история с куклами вместо новорожденных произошла в РФ

9:13 11 февраля 2021
Куклы из савана

В Дагестане продолжается громкий скандал с подменой умерших младенцев на кукол. Журналистам рассказал о случившемся 33-летний отец Дауд Даудов.

По его словам, он повёз хоронить детей в дагестанское село Тамазатюбе, но во время погребения откинул саван и увидел вместо тел младенцев пластмассовых пупсов.

При этом, по словам мужчины, в больнице в Ставрополе ему сообщили, что его новорожденные дети скончались.

Теперь Дауд надеется, что его дети — Ахмад и Мухаммед, которые родились 3 февраля — могут быть живы, а медики по какой-то причине соврали супруге, что мальчики умерли от кровоизлияния.

Тем не менее власти Ставрополя не подтверждают историю с новорождёнными мальчиками, подчеркивая, что такая роженица не поступала ни в один роддом края. Якобы женщину проверики медики и пришли к выводу, что она не могла родить двух детей.

К тому же в рассказе мужчины фигурируют очень сомнительные и странные люди, которые взяли в оборот его жену прямо в роддоме. После того, как Лауре сообщили о гибели младенцев, они пообещали самостоятельно их омыть, прочесть молитву и провести все обряды.

Напомним, в 2020 году в Индии произошел жуткий случай, когда мужчина вскрыл серпом живот своей беременной жены, желая узнать пол ребенка. Младенец не выжил.

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