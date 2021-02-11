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Мир

Американцы думали, что засняли НЛО, но оказалось, что это нечто более опасное

8:26 11 февраля 2021
НЛО над Флоридой

Жители американского штата Флорида имели возможность наблюдать в небе странное явление — некий светящийся движущийся объект. В сети появились видео и фото загадочного феномена.

«Я и мой брат только что видели НЛО, пролетавший над югом Флориды», «Буквально, только что видел НЛО!», «Никогда еще не доводилось наблюдать ничего подобного! Никаких шуток», «Оно было треугольным с тусклыми оранжевыми огнями по углам. Это была самая реалистичная необъяснимая вещь, которую я когда-либо видел», — писали взволнованные пользователи соцсетей.

Оказалось, однако, что это нечто вполне реальное и гораздо более опасное, чем корабль космических пришельцев. Загадочный объект оказался баллистической ракетой Trident II, которую запустили с подводной лодки в ходе плановых испытаний.

Морские и воздушные суда были заранее оповещены. Несколько районов в Атлантическом океане были закрыты.

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