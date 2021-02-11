Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

В клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе утром 10 февраля скончался 78-летний американский издатель, основатель журнала Hustler Ларри Флинт (Larry Flynt). Об этом ресурсу NBCnews сообщила дочь Флинта Тереза.

В свою очередь источник издания TMZ уточнил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Флинт запустил Hustler в 1970-х годах как продолжение своего одноименного клуба для взрослых, в котором фигурировали обнаженные хостесс. С ростом популярности издания Флинт стал объектом критики, а в 1978 году в него даже стреляли под зданием суда округа Гвиннетт в Джорджии (там его судили по обвинению в распространении непристойных материалов). В результате мужчина оказался парализован ниже пояса.

Официально стрелок так и не был идентифицирован и осужден, хотя серийный убийца и сторонник превосходства белой расы Джозеф Пол Франклин заявлял, что громкое преступление совершил он.

Впоследствии компания Larry Flynt Publications неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии, а журнал Hustler часто использовался для политических заявлений. В частности, во время полемики вокруг 42-го президента США Билла Клинтона и его импичмента Флинт публично заявил о симпатии к главе государства и предложил 1 млн долларов за доказательства супружеских измен высокопоставленных республиканцев. В 2012 году Флинт пообещал такое же вознаграждение за налоговые декларации тогдашнего кандидата от Республиканской партии Митта Ромни, а в 2017 году уже в газете The Washington Post Флинт разместил объявление на целую полосу, в котором пообещал $ 10 млн за информацию, которая может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Напомним, 5 февраля, в своем доме в американском штате Коннектикут скончался знаменитый голливудский актер Кристофер Пламмер. Ему был 91 год.

Фото nbcnews.com/

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