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Боевик «ДНР» самоликвидировался в Москве

18:15 10 февраля 2021
Михаил Карушин

В Москве при взрыве в своей квартире погиб бывший боевик «ДНР». Об этом сообщает РБК-Украина.

55-летний гражданин России Михаил Карушин (Шурин) в 2015 году участвовал в боевых действиях на Донбассе, откуда привез боеприпасы, хранившиеся в квартире.

Тело погибшего обнаружила его пожилая мать — при взрыве она находилась в соседней комнате. Предполагается, что нетрезвый экс-боевик попытался разобрать на кухне гранату. Рассматривается и версия самоубийства.

Ранее мужчина работал в правоохранительных органах, но ушел оттуда после судимости за изнасилование 20-летней задержанной. Затем Карушин завербовался наемником на Донбасс, куда прибыл в феврале 2015 года.

Вернувшись в Россию, Карушин перенес инсульт, искал работу, но не смог трудоустроиться.

Напомним, бывшие «министры ДНР» устроились в Москве на высокооплачиваемых должностях.

Фото: https://twitter.com/shtirlitz53

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