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Жена Навального покинула Россию, — СМИ

15:57 10 февраля 2021
Юлия Навальная

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, которого отправили отбывать срок заключения в колонию, покинула Российскую Федерацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника агентства, Юлия Навальная вылетела из московского аэропорта «Домодедово» в Германию. Пункт назначения рейса — Франкфурт-на-Майне.

При этом Светлана Давыдова, адвокат Юлии Навальной, как сообщает Telegram-канал ТАСС, не подтверждает информацию о ее вылете в Германию, а адвокат Навальной Полякова дала комментарий РИА-новости по поводу возможного вылета ее клиентки: «Я не знаю, она мне не сообщала».

Напоминаем, что в РФ объявили в межгосударственный розыск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волков — соратника Алексея Навального. Волков руководит штабами Навального в регионах, и будет арестован, при возвращении в Россию.

Как сообщалось ранее, в РФ оппозиционеры анонсировали проведение новой акции протеста в воскресенье, 14 февраля, причем организаторы обещают, что «это будет какой-то совсем другой формат». А другой известный российский оппозиционер Явлинский обвинил Алексея Навального в популизме и национализме.

Фото из Instagram Юлии Навальной

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