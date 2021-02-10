«Измотан и устал»: появились новости о состоянии Ефремова в московском СИЗО

Осужденный за совершение ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов, которого доставили в СИЗО-5 «Водник» для рассмотрения кассационной жалобы на его приговор, пробудет там не менее пяти месяцев. В настоящее время актер участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

«В целом же по состоянию Ефремова видно, насколько он измотан и устал. Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело. Ведь дело о лжесвидетелях — этого не его борьба, однако из-за него его сюда выдернули из места, к которому он более-менее привык», — сказал Хуруджи.

Напомним, лжесвидетелями по делу проходят три человека, утверждавших, что не видели Михаила Ефремова на месте ДТП. Адвокат актера Эльман Пашаев говорит, что эти люди откликнулись в соцсетях на призыв о поиске свидетелей происшествия.

Сам актер на допросе заявил, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, подчеркнув, что они получили за «услуги» лишь по 300 тысяч, а разницу адвокат мог оставить себе.

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