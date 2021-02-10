«Проект» разузнал подробности покупки для Путина дворца Брежнева в Крыму

После выхода фильма Алексея навального о «дворце Путина» под Геленджиком, у российского президента нашли еще одну «дачу» — бывшую крымскую резиденцию Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. «Глицинию» купили структуры банка «Россия», формально принадлежащего друзьям президента России и его бывшей любовнице Светлане Кривоногих.

Как выяснили расследователи «Проекта», Владимир Путин давно зарился на дачу Брежнева, что в поселке Ореанда близ Ялты. Даже была достигнута договоренность о покупке недвижимости, однако в 2005 году контракт с российским банком «ВТБ» разорвали. Финучреждение было формальным покупателем — «Глициния» предназначалась Путину.

Уже после оккупации Россией Крыма, летом 2019 года, «национализированную» дачу продали за 1,2 млрд рублей. Покупателем «Глицинии» оказалось АО «Ореанда-12», зарегистрированное за восемь месяцев до аукциона, а гендиректором числился некий Янис Эрманис из Москвы. «Миллиардера» обнаружили живущим в депрессивном районе на востоке Москвы, где он вырос и ходил в школу. Естественно, никаких миллиардов у него не было.

В разговоре с «Проектом» Эрманис факт приобретения дачи не отрицал, но комментировать покупку отказался…

Напомним, что после скандала, возникшего из-за фильма о «дворце Путина» на Черноморском побережье, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что комплекс принадлежит ему. Мол, после окончания стройки в резиденции откроют отель.

Фото Владимира Путина с сайта Кремля.

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