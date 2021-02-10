Смертельное крушение вертолета произошло в Куршевеле

На французском лыжном VIP-курорте Куршевель разбился вертолет. На борту находились пятеро человек, двое погибли на месте, трое получили тяжелые травмы, сообщает Euronews.

Вертолет упал вскоре после вылета из альтипорта (горного аэропорта, специализирующегося на трансферах к лыжному курорту). Видеокамеры зафиксировали, что вертолет поднялся в воздух в 16.35 по местному времени, а в 17.20 свидетели сообщили, что видели падающее авиасудно и черный дым в районе горы Ла-Дент-дю-Вилар.

Еще через час на место ЧП прибыли спасательные службы и запросили срочную медэвакуацию для раненых. Состояние двоих пострадавших оценивалось как критическое.

По информации France Bleu, владелец вертолета — бизнесмен из Куршевеля, собственник нескольких магазинов на лыжном курорте. Бизнесмен находился в вертолете в момент крушения и стал одним из тех, кому посчастливилось выжить. Пострадавшего госпитализировали, он все еще в тяжелом состоянии.

Личности двоих погибших тоже установлены. Это туристы, недавно прибывшие отдохнуть на элитный зимний курорт. Определившись с жильем и покатавшись на лыжах, туристы заказали вертолетную прогулку, которая стала фатальной.

Фото Quentin JARNO/Twitter, rtl.fr



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