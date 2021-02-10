Соратника Навального Волкова объявили в межгосударственный розыск

В России объявили в межгосударственный розыск соратника Алексея Навального. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков, который одновременно руководит штабами Навального в регионах, будет арестован, если вернется в Россию. Пока же вынесено решение о «заочном» аресте.

Как сообщает Интерфакс, соратнику Навального инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в массовые акции (подразумеваются, митинги и уличные шествия в поддержку оппозиционера). Волкову может грозить до трех лет лишения свободы.

Сам Волков анонсирует новую всероссийскую массовую акцию 14 февраля. Учитывая дату, флешмоб будет с романтическим подтекстом и в новом формате.

Леонид Волков анонсировал акцию протеста в новом формате на 14 февраля.



Любовь сильнее страха от Калининграда до Владивостока. pic.twitter.com/xn1y0PKmiJ — Штаб Навального в Челябинске (@teamnavalny_che) February 9, 2021

Напомним, соратники Навального временно отказались от акций протеста, несмотря на то, что требования митингующих остались не выполненными.

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