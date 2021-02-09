Внучка британской королевы Елизаветы, 30-летняя принцесса Йоркская Евгения, родила первенца — мальчика. Об этом официально сообщил в Twitter Букингемский дворец. Имя ребенка, появившегося на свет в лондонской больнице Портленд (где некогда родилась сама Евгения), пока что официально не объявили.

Это уже девятый правнук Елизаветы II и принца Филиппа. Он займет 11-е место в очереди на престол, отодвинув на 12-е дядю своей матери — младшего сына королевы принца Эдварда. Однако королевского или какого-либо иного титула у него не будет, поскольку титул передается по отцовской линии, а папа малыша Джек Бруксбэнк — простолюдин. Правда, монарх может по своему желанию пожаловать графский титул мужу внучки. Но вряд ли это будет сделано теперь — обычно такую милость Елизавета оказывает родственникам в день свадьбы.

Her Royal Highness Princess Eugenie was safely delivered of a son today, 9th February 2021, at 0855hrs at The Portland Hospital. Jack Brooksbank was present.



The baby weighs 8lbs 1oz.



Read the announcement in full: https://t.co/hPiT2aKJe3 pic.twitter.com/QfUtRIG39N — The Royal Family (@RoyalFamily) February 9, 2021

Принцесса опубликовала первое фото новорожденного в Instagram. На родах присутствовал Джек.

В данный момент третьего ребенка ждет еще одна внучка королевы — Зара Тиндолл, дочь принцессы Анны.

Евгения, младшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю и герцогини Йоркской Сары Фергюсон, вышла замуж за простолюдина Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года. О беременности принцессы супруги объявили в сентябре прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Дворец опроверг сообщения о том, что Елизавета II для сокрытия своего богатства настояла на изменении закона.

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