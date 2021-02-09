Израиль начал бесплатно прививать иностранцев от коронавируса

Во вторник, 9 февраля, в столице Израиля Тель-Авиве начали бесплатно прививать иностранных рабочих и просителей убежища. Об этом сообщает AP.

Бесплатно вакцинируются иностранные граждане, многие из которых даже не имеют документов. Их информируют с помощью плакатов на нескольких языках.

Как сообщает Интерфакс, Израиль с марта начнет поэтапное возобновление международного туризма. Такое соглашение уже заключено с Кипром, идут переговоры с другими странами. Израильтяне, прошедшие два этапа вакцинации и получившие «зеленый паспорт», смогут путешествовать без прохождения карантина и сдачи ПЦР-тестов.

Израиль входит в тройку мировых лидеров по вакцинации населения от COVID-19.

Напомним, семейный врач из Израиля рассказал «ФАКТАМ» подробности того, как в стране вакцинируют население.

Фото: pixabay.com

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