Дедушка, уронивший внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, избежал тюрьмы

Жителю США Сальваторе Анелло, которого обвиняли в непредумышленном «убийстве по небрежности» собственной внучки, удалось избежать тюрьмы.

В июле 2019 года Анелло, известного также под именем Сэм, вместе с членами своей семьи отправился в круиз по Карибскому морю. В первый же день путешествия, когда судно компании Royal Caribbean «Свобода морей» (Freedom of the Seas) стояло в порту города Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, Сальваторе выронил из окна корабля, которое находилось на 11-й палубе, полуторагодовалую Хлое Виганд. Девочка, упавшая с 47-метровой высоты на бетон, разбилась насмерть.

Сальваторе говорит, что поднял внучку к окну, так как она хотела постучать по стеклу. По его словам, он не заметил, что окно было открыто. Хотя видеозапись камеры наблюдения показала, что американец довольно долго стоял у окна и, судя по всему, даже высовывался из него, прежде чем поднести к нему ребенка.

Ранее Анелло говорил, что ему безразлична его судьба — ведь худшего наказания, чем испытываемое им горе быть не может. Однако после того, как суд Сан-Хуана приговорил его к трем годам условно, он заявил, что испытывает облегчение. Условный срок он проведет дома, в штате Индиана.

«Я чувствую облегчение в связи с тем, что меня не посадят в тюрьму и что мне не нужно признавать никаких фактов. Это облегчение для всей моей семьи, так как мы можем закрыть эту главу и вместе двигаться дальше», — приводит слова американца издание Daily Mail.

51-летний Сальваторе также сказал, что ощущает гнев в отношении Royal Caribbean, сотрудники которой не соблюдали правил безопасности. «Ясно, что эти окна никогда не должны были открываться. Я все время думал, что там стеклянная стена. Не было никаких указаний на то, что некоторые из стеклянных панелей в этой стене могут открыться», — говорит он.

Родители девочки, полицейский Алан Виганд и юристка Кимберли, не винят дедушку в случившееся. Зато они подали в суд на компанию Royal Caribbean.

Фото Daily Mail

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