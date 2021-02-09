Снежная буря в Европе: Нидерланды замело впервые за 10 лет, в Германии застряли поезда

На большей части Северной Европы еще 7 февраля установилась морозная погода. Холодный ветер с востока принес с собой метели и снежные бури. Нидерланды впервые за десять лет оказались под снегом. В стране объявлен «красный код» — предупреждение о том, что ветер в ближайшее время может достигать скорости 90 км/час. В сочетании с обильным снегопадом это соответствует снежной буре.

Для голландцев такая погода является чрезвычайным событием. Средняя температура в стране зимой составляет +3°C. Снежная буря нарушила работу всех видов транспорта. Голландцам как минимум на неделю пришлось забыть о велосипедах. На дорогах множество аварий. Сотни машин оказались в кювете. Остановлено железнодорожное сообщение, в том числе с соседней Германией, где буря привела к транспортному коллапсу.

Магдебург

В федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Нижняя Саксония властям пришлось ввести временный запрет на передвижение грузовых автомобилей по автобанам. Это было сделано после того, как несколько грузовиков застряли в снегу и заблокировали все движение. Полиция фиксирует сотни аварий по всей стране. Девять человек получили тяжелые травмы.

Саксония

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер призвал соотечественников по возможности оставаться дома. Концерн Deutsche Bahn предупредил об остановке поездов в ряде федеральных земель. В Нижней Саксонии следовавший в Ганновер пассажирский поезд застрял в снегу. В результате 25 пассажиров провели ночь в вагоне. Им пришлось оказывать помощь. Волонтеры доставили одеяла, горячую пищу и напитки.

В Вуппертале состав подвесной железной дороги не добрался до остановки. Шестерых пассажиров смогли освободить из вагона только с помощью пожарных автовышек.

Застрявший вагон подвесной дороги

В Баварии с 8 февраля отменены занятия в школах. А в федеральной земле Саксония-Анхальт в этот день пришлось остановить вакцинацию против коронавируса, потому что большинство медиков не смогли добраться на работу.

Снегопады привели к отмене ряда футбольных матчей. В высшем дивизионе не смогли сыграть бременский «Вердер» и «Арминия» из Билефельда.

Немецкие СМИ назвали ситуацию с погодой «флокдауном», использовав слово Flocken, которое можно перевести как «хлопья».

Дрезден

В Великобритании дали снежной буре имя «Дарси». Под снегом оказалась большая часть Англии и Шотландии. Закрыты сотни школ. Власти настоятельно рекомендуют подданным Елизаветы II отказаться в ближайшие дни от поездок. Временно закрыты центры вакцинации в Эссексе, Норфолке, Суффолке и других графствах. В Лондоне замерзла вода в знаменитом фонтане на Трафальгарской площади.



Замерзший фонтан на Трафальгарской площади в Лондоне

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