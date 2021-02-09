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Мир

В США застрелили пранкера

13:15 9 февраля 2021
пистолет

В США во время съемок ролика с ограблением застрелили 20-летнего пранкера. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полицию.

По информации ресурса, молодой человек вместе с другом хотел разыграть группу людей, сымитировав ограбление с ножом. Окружающие приняли это за реальную угрозу.

Около парка развлечений в Нэшвилле 23-летний Дэвид Старнс-младший застрелил Тимоти Уилкса, объяснив это самообороной.

Полицейские расследуют инцидент, но обвинений пока не предъявили. По их данным, Уилкс хотел разыграть группу людей на парковке и опубликовать ролик на ютубе.

Вместе с другом он сыграл ограбление с использованием ножей для разделки мяса.

Убивший блогера сообщил сотрудникам полиции, что не знал о пранке и воспринял угрозу всерьез.

Напомним, в Херсоне голый пранкер разыграл посетителей супермаркета, прыгнув в в бассейн с форелью, и нарвался на штраф. А в Москве арестовали пранкера, который в метро прикинулся жертвой коронавируса.

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