Иранский богослов заявил, что прививка от коронавируса превращает людей в гомосексуалистов
Иранский аятолла Аббас Табризиан заявил, что прививка от коронавируса превращает людей в геев. «Не приближайтесь к тем, кто сделал прививку от COVID-19. Они стали гомосексуалистами», — заявил радикальный богослов в Telegram, где у него имеется около 210 тысяч подписчиков.
Как сообщает издание The Jerusalem Post, известный защитник прав представителей ЛГБТ-сообщества Питер Татчелл заявил, что подобные заявления «демонизируют как вакцинацию, так и гомосексуализм». «Аятолла Тебризиан сочетает научное невежество с грубым призывом к гомофобии», — сказал он.
Однополые отношения в Иране являются уголовным преступлением, за которое грозит смертная казнь. Со времени Исламской революции 1979-го года в стране казнены от 4000 до 6 000 геев и лесбиянок.
Табризиан является сторонником «исламской медицины» и отвергает официальную западную науку. Так, однажды он публично сжег авторитетное американское пособие «Справочник Харрисона по внутренним болезням».
Фото YouTube137
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