Кремль отреагировал на отказ Зеленского закупать российскую вакцину от ковида

Руководство РФ считает, что позиция президента Зеленского по отказу от покупки российской вакцины не совпадает с мнением большинства украинцев.

В Кремле считают, что в Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться вакциной из России. «И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что решение президента Зеленского отказаться от приобретения «Спутник V» основано на недоверии к надежности российской вакцины.

«Позиция руководства Украины, это, наверное, позиция абсолютного меньшинства», — считает Песков.

Ранее стало известно, когда в Украину начнутся поставки 12 миллионов доз вакцин против коронавируса, уже получено разрешение на их экстренное применение. В Минздраве объяснили порядок записи на прививку.

Фото: pixabay.com

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