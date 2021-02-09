Дворец опроверг сообщения о том, что Елизавета II для сокрытия своего богатства настояла на изменении закона

Букингемский дворец официально опроверг появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что королева Елизавета через своих юристов настояла на изменении законопроекта, который в противном случае вынудил бы ее раскрыть размеры личного состояния.

Как писала газета The Guardian, ссылаясь на документы из Национального архива Великобритании, в 1973 году правительство Эдварда Хита подготовило закон, запрещавший инвесторам тайно приобретать акции. Его принятие могло заставить Елизавету II обнародовать данные о ее инвестициях — в том числе о принадлежащих ей долях в частных компаниях.

Журналисты издания, которые вели скандальное расследование, утверждают, что королева ознакомилась с законопроектом в рамках процедуры предоставления «королевского согласия», которое по традиции необходимо, если закон затрагивает интересы монархии. И поручила своему личному юристу изложить правительству свои возражения по этому поводу. В итоге в закон было включено положение, согласно которому для глав государства, делается исключение.

По данным The Guardian, после этого была сформирована подставная компания, которая использовалась для сокрытия пакета акций и инвестиций королевы по меньшей мере до 2011 года.

Дворец назвал эти сообщения неверными. Как заявили представители дворца, королева всегда утверждает законопроекты, предоставленные правительством.

«Королевское согласие — это парламентская процедура, в которой роль суверена чисто формальна. Монарх дает его всегда, если об этом просит кабинет. Любое утверждение, что суверен будто бы заблокировал принятие закона, просто не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В мае 2020 года газета Sunday Times оценивала личное состояние Елизаветы II в 350 миллионов фунтов (более 482 миллионов долларов). Королева занимала 372-ю строчку в списке самых богатых людей в Великобритании.

По сравнению с 2019-м размеры королевского богатства сократились на 20 миллионов фунтов.

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