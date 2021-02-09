Сторонники Навального анонсировали протестную акцию

Руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков, ранее заявлявший о приостановлении уличных протестов до весны-лета, объявил, что 14 февраля акция все же состоится.

Как передает «МБХ-Медиа», формат протестной акции пока что не известен. «Это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», — рассказал Волков.

По данным издания, 23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях в поддержку Алексея Навального в России были задержаны более десяти тысяч человек.

Напомним, что в РФ разгорелся скандал из-за высказываний одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского. Политик в своей статье обвинил Алексея Навального в популизме и национализме, а также написал о «преступном использовании несовершеннолетних» на акциях протеста. Последний нарратив используется российскими властями.

Фото со странички Юлии Навальной в социальных сетях.

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