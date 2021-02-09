Секс-роботы могут с легкостью превратиться в убийц своих хозяев — предупреждают эксперты

Наделенные искусственным интеллектом секс-роботы становятся все больше похожими на людей. Однако эти антропоморфные «игрушки» могут оказаться гораздо опаснее, чем кажется. Как пишет издание Daily Star, эксперты предупреждают, что взломанные хакерами пугающе натуралистичные роботы могут с легкостью превратиться в убийц своих хозяев. Они представляют собой «серьезную угрозу человечеству». Производителям подобных кукол следует позаботиться о мерах предосторожности против возможного взлома.

Об этом идет речь в статье, опубликованной представителями юридической фирмы ONC из Гонконга в журнале Lexology. По мнению авторов, «непритязательные секс-роботы так же опасны», как и военный искусственный интеллект. Производство роботов сейчас переживает настоящий бум в условиях пандемии коронавируса, когда контакты между людьми ограничены из-за изоляции.

Многие продвинутые роботы теперь имеют возможность «физически манипулировать окружением» и «владеть инструментами», что может стать катастрофой, если они попадут в руки злоумышленников.

«Взломать многих современных роботов, в том числе секс-ботов, было бы проще простого по сравнению с более сложными гаджетами — такими как мобильные телефоны и компьютеры … Хакеры могут взломать робота или роботизированное устройство и получить полный контроль над его соединениями, руками, ногами и другими прикрепленными инструментами — такими как, в некоторых случаях, ножи или сварочные устройства … После взлома они могут быть использованы для выполнения физических действий…», — говорит доктор Ник Паттерсон.

В статье говорится, что уязвимости в кибербезопасности могут быть смертельными. В пример приводится случай, который произошел в сентябре прошлого года в немецкой университетской больнице Дюссельдорфа, где пациент умер после того, как хакер отключил компьютерную систему.

Авторы предупреждают разработчиков программного обеспечения, что им могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по грубой халатности, если сбой или атака на операционную систему робота причинят физический вред человеку

В заключение они призывают разработчиков, пока не поздно, «усовершенствовать свой продукт», а не стремится побыстрее выпустить его на рынок до завершения проверки безопасности.

«Когда речь идет о жизни, следует проявлять большую осторожность. Убедитесь, что искусственный интеллект не причинит вреда другим живым существам», — говорится в статье.

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