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Мир

Не понимаю украинских патриотов, для которых разницы между Путиным и Навальным не существует, — Каспаров

22:07 8 февраля 2021
Гарри Каспаров

Живущий в США российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает актом героизма возвращение Алексея Навального в Россию, однако подчеркивает, что протест выходит далеко за рамки личности одного Навального. Такое мнение Каспаров озвучил в интервью УП.

Он признал, что у него самого есть немало политических разногласий с Навальным, и одной из самых болезненных точек является Крым.

«На мой взгляд, Россия не сможет стать полноценной демократией, избавиться от своего имперского прошлого, пока не будет кардинально решена крымская проблема, и Крым не вернется в Украину. Это моя позиция, и я не собираюсь ее ни на йоту менять», — отметил он, что делают вид, что не понимает политиков, не видящих разницы между Путиным и Навальным.

«Путин — диктатор, со всеми элементами фашистской идеологии. Но при гипотетическом Навальном и вообще при любых изменениях в России крымский вопрос вернется в повестку», — считает Каспаров, называя беспрецедентным нынешний уровень противодействия властей оппозиции, который включает работу в школах, с родителями, предварительные аресты, причем не только активистов Навального.

«Борьба с новыми технологиями кремлевскими методами обречена на неудачу. Вопрос только в том, какая цена будет заплачена за то, чтобы путинский режим ушел на свалку истории», — резюмирует экс-чемпион мира по шахматам.

Напомним, у Навального опровергли фейк росТВ о раскошной вилле, которую он якобы снимал в Германии для своей реабилитации.

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