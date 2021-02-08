Если нагадили в душу: приют для котов предложил оригинальную акцию ко Дню всех влюбленных

В честь приближающегося Дня Святого Валентина приют для животных Lexington Humane Society в американском штате Кентукки объявил в соцсети Facebook оригинальную акцию. В обмен на благотворительный взнос в размере всего лишь 10 долларов сотрудники приюта напишут на лотке для справления естественных кошачьих потребностей имя вашего бывшего или бывшей возлюбленной, разбивших вам сердце и «нагадивших в душу». С тем, чтобы коты отомстили за вас аналогичным образом и продемонстрировали «свое отвращение» к человеку, растоптавшему вашу любовь и надежды.

Предложение неожиданно начало пользоваться спросом. За несколько дней пожертвования сделали уже около 80 человек. А само объявление в соцсети Facebook получило много лайков и комментариев.

Пользователи предложили сделать акцию круглогодичной.

«Отличная идея. Не жалко денег на хорошее дело», «Давайте я заплачу 20 долларов, а вы напишите и имя, и фамилию», «Плачу 15 долларов, только пришлите фото не позже 15 февраля», «Деньги перевела. Напишите „Алекс П“ на самом популярном среди ваших котов лотке!», — писали комментаторы. Кто-то признался, что послал деньги, не требуя отмщения, а просто, чтобы помочь животным — оценив при этом креативность сотрудников приюта.

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