Ревнивый жених стукнул фотографа на свадьбе — реакция невесты восхитила сеть

В соцсетях стало вирусным видео, снятое на свадьбе в Индии. Одетая в традиционный национальный свадебный наряд невеста, скромно сложив руки, позирует фотографу. Тот в какой-то момент приближается к ней слишком близко и берет за подбородок, чтобы придать лицу нужный ракурс.

До сих пор терпеливо стоящий тут же рядом ревнивый жених неожиданно дает фотограф затрещину.

Это так развеселило невесту, что она буквально валится со смеху на пол и долго никак не может успокоиться.

«Я прямо люблю эту невесту», — был озаглавлен видеоролик, набравший только в соцсети Twitter около миллиона просмотров.

«Благослови ее, Боже. Надеюсь, что она останется такой же счастливой всю жизнь», «Она просто прелесть», — писали в комментариях. Некоторые, правда, предупреждали, что такой агрессивный жених ей не подходит.

I just love this Bride pic.twitter.com/UE1qRbx4tv — Renuka Mohan (@Ease2Ease) February 5, 2021

Ранее «ФАКТЫ» писали: Жених шокировал сеть агрессией на свадьбе — но пострадавшая невеста назвала это шуткой.

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