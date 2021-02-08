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Мир

В Гималаях сход ледника унес десятки жизней – пугающие видео

12:52 8 февраля 2021
Спасательные работы

В Гималаях, на территории индийского штата Уттаракханд, сошедший с гор ледник разрушил плотину. Огромная волна воды, грязи и камней обрушилась и затопила долину. Пугающие кадры стихийного бедствия попали на видео.

Как сообщает CNN, подтверждена гибель по меньшей мере 19 человек. Около 180 числятся пропавшими без вести. Большинство из них работали на двух строящихся гидростанциях. Жителей местных деревень в основном успели эвакуировать.

К спасательным работам подключены подразделения полиции, армии и военные вертолеты.

Эксперты считают, что причиной того, что огромные большие куски льда отломились от массива, может быть потепление и вызванные им сильные осадки.

Фото Indo-Tibetan Border Police

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