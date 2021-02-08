В Гималаях сход ледника унес десятки жизней – пугающие видео

В Гималаях, на территории индийского штата Уттаракханд, сошедший с гор ледник разрушил плотину. Огромная волна воды, грязи и камней обрушилась и затопила долину. Пугающие кадры стихийного бедствия попали на видео.

Как сообщает CNN, подтверждена гибель по меньшей мере 19 человек. Около 180 числятся пропавшими без вести. Большинство из них работали на двух строящихся гидростанциях. Жителей местных деревень в основном успели эвакуировать.

К спасательным работам подключены подразделения полиции, армии и военные вертолеты.

Эксперты считают, что причиной того, что огромные большие куски льда отломились от массива, может быть потепление и вызванные им сильные осадки.

My heart goes out to families of the missing & those affected by the flood caused by the glacier burst in #Uttarakhand's Chamoli district. Praying the missing are found and rescued as soon as possible. pic.twitter.com/mbqmXc0xqw — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) February 7, 2021

Фото Indo-Tibetan Border Police

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