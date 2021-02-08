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Мир

В российском визите Борреля увидели «новую для Украины реальность»

12:46 8 февраля 2021
Жозеп Боррель

Руководство ЕС, похоже, перестало видеть смысл в диалоге с Россией об Украине. На такой вывод наводят итоги визита представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву, сообщает Telegram-канал УП.

Встреча шефа дипломатии ЕС с главой российского МИД напоминала театр абсурда. Так, Брюсселю не удалось добиться пересмотра решения о высылке европейских дипломатов из-за посещения акции в поддержку Навального. При этом сотрудничество между РФ и ЕС будет продолжаться, несмотря на заключение Навального и избиение демонстрантов.

Отмечается, что на пресс-конференции Боррель ограничивался лишь короткими фразами про озабоченность и ни словом не обмолвился об Украине.

«Это, похоже, становится нашей новой реальностью. Это не означает, что ЕС готов уступать. Нет, ни одна из красных линий в отношении Украины не сместилась, но смысла говорить об этом с Россией ЕС, похоже, уже не видит, все равно никто никого не убедит», — подчеркивается в публикации.

Напомним, что после задержания Навального США и ЕС выступили с заявлением.

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