Соцопрос по «дворцу Путина» продемонстрировал «говорящие» данные

После появления фильма Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком, в России провели социологический опрос, показавший, что видео о резиденции на Черноморском побережье посмотрели 26 процентов жителей РФ.

Как передает «Медуза», в ходе опроса, который проводил «Левада-центр», еще 10 процентов россиян заявили, что сам фильм не видели, но знакомы с его содержанием, 32 процента — что что-то слышали о фильме, а еще 31 процент — что ничего о нем не знают.

Отмечается, что лучше всего знакомы с фильмом молодые люди (в возрастной группе от 18 до 24 лет его посмотрели 37 процентов), хуже — люди старше 55 лет (фильм смотрели 23 процента респондентов из этой категории).

17 процентов тех, кто смотрел фильм или что-то о нем слышал, уверены, что все сказанное в нем — правда. 38 процентов — что информация похожа на правду, но ее достоверность оценить сложно. 33 процента считают информацию неправдивой.

При этом доля тех, кто полагает, что авторы фильма лгут, увеличивается с возрастом — от 11 процентов в группе 18−24 года до 49 процентов в возрасте от 55 лет.

Почти треть россиян (29 процентов) считают, что президент РФ Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24 процента уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при нем страна стала жить лучше. 17 процентов респондентов считают, что Путин точно виновен в злоупотреблениях, а 25 процентов — что он виновен в той же мере, как и другие высокопоставленные чиновники.

Опрос проведен с 29 января по 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем участвовали 1616 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Напомним, что на пропагандистском телеканале «Россия 1» вышел «ответный» фильм о вилле в Германии, на которой жил Алексей Навальный до возвращения в Москву.

Фото с сайта Кремля.

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