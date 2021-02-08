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Мир

В поддержку Юлии Навальной устроили «красный» флешмоб

11:00 8 февраля 2021
Юлия и Алексей Навальные

После суда над оппозиционером Алексеем Навальным в сети запустили флешмоб в поддержку его жены Юлии, передает Telegram-канал Readovka.

Инициатором стала фешн-журналистка Катя Федорова.

Она призвала людей выкладывать в соцсети фотографии в одежде красного цвета с хештегом #негрустивсебудетхорошо — это слова Навального, которые он успел сказать жене после оглашения приговора. К слову, на суде Юлия была в красной толстовке.

Флешмоб нашел отклик у пользователей соцсетей: в Instagram с хештегом опубликовано уже более 13 тысяч постов, в TikTok более 1 миллиона просмотров.

Идею поддержали простые люди, модные блогеры, марки одежды и не только. Участие в акции также приняли российские журналы Vogue и Harper's Bazaar, присоединились телеведущая Аврора, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

Ведущий телеканала «Дождь» Денис Катаев один из эфиров 7 февраля закончил словами: «Любовь — это самое главное в жизни, поэтому я сегодня в красном. Вы же понимаете, о чем мы?».

 

Юлия Навальная после заседания суда поблагодарила всех людей, поддерживающих Алексея и ее, сообщила, что не не намерена отступать и верит в победу.

Напомним, недавно известный артист, комментируя ситуацию с Навальным, заявил, что в России «наступает время Юли».

Фото Readovka

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