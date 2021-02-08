Maruv в нижнем белье показалась «воплощением сексуальности на Земле»

Эпатажная певица Maruv (Анна Корсун) в очередной раз порадовала поклонников фото в нижнем белье и получила высокую оценку.

Фото в нижнем белье телесного цвета Анна Корсун выложила в Instagram. В этот раз певица, периодически «меняющая» цвет волос, была блондинкой.

Одна из подписчиц назвала Анну Корсун «воплощением сексуальности на Земле».

Певица, чьи сценические костюмы обычно отличаются минимализмом и являются вызывающими, периодически нарывается на критику подписчиков, которые иронично советуют «ходящей в одних трусах» Анне Корсун купить одежду.

Недавно певица устроила фотосессию в пустыне в Объединенных Арабских Эмиратах, позируя под палящим солнцем в купальнике, а также в коротком розовом платье и мотошлеме.

На одном из выступлений Maruv в Дубае побывал российский репер Моргенштерн, который посмотрев номер, «пришел в ужас» от увиденного на сцене: «Что делают эти тети? Я не понимаю».

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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