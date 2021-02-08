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Мир

Предсказавший пандемию Билл Гейтс назвал еще две угрозы человечеству

9:37 8 февраля 2021
Билл Гейтс

Один из богатейших людей мира, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который еще в 2015 году предсказал глобальную пандемию вследствие распространения вируса, назвал еще две серьезные угрозы человечеству.

В интервью Дереку Мюллеру на YouTube-канале Veritasium 65-летний миллиардер и филантроп заявил, что люди не готовы к такому вызову, как изменение климата. Он считает, что каждый год уровень смертности по этой причине будет расти и станет даже больше, чем при нынешней пандемии.

Второй угрозой, по мнению бизнесмена, является биотерроризм. По словам Гейтса, те, кто хотят причинить людям вред, могут создать вирус искусственно, поэтому вероятность столкнуться с подобной проблемой выше по сравнению с естественными эпидемиями.

По поводу своего предсказания шестилетней давности по поводу пандемии Гейтс признался, что не испытывает чувства удовлетворения от того, что имеет возможность сказать теперь: «А ведь я же говорил». Он подчеркнул, что особенно опасны респираторные заболевания. Потому что инфицированные люди, не ощущая еще симптомов болезни, все еще могут летать на самолетах, ездить в автобусах, ходить на рынки. К примеру, при болезни Эбола пациент обычно оказывается на больничной койке раньше, чем успеет заразить кучу народа.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Билл Гейтс предсказал новую пандемию.

Читайте также: «Это трудно отрицать»: Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества.

Фото YouTube

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