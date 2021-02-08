Как в библейском пророчестве: деревню в Индонезии затопили «реки крови»

Деревня Дженггот в Индонезии превратилась в иллюстрацию к библейским пророчествам о конце света. По ее улицам потекли «реки крови». Местные жители вынуждены буднично идти по своим делам по воде, окрашенной в красный цвет.

Это произошло после того, как вследствие обильных ливней затопило находящуюся поблизости текстильную фабрику. В результате наводнения размыло краситель для тканей.

Как сообщает издание 9news.com.au, деревня расположена близ города Пекалонган, который известен производством батика — ручной росписи по ткани. В прошлом месяце другую деревню в этих же окрестностях залило потоками воды ярко-зеленого цвета.

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