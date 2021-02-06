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Предполагаемую дочь Путина уличили в дружбе с племянником связанного с мафией магната

21:20 6 февраля 2021
лиза кривоногих и роберт скигин

Предполагаемую внебрачную дочь Путина Елизавету Кривоногих заподозрили в близкой дружбе с племянником российского нефтяного магната. Британская Daily Mail полагает, что на популярном танцевальном видео в TikTok запечатлены 17-летняя Елизавета и ее 20-летний друг Роберт Скигин, сейчас живущий в Лондоне.



Роберта Скигина издание называет племянником Дмитрия Скигина, нефтяного магната, близкого к Владимиру Путину и в свое время владевшего крупнейшими нефтеперерабатывающими активами в Санкт-Петербурге. Считается, что в 90-е Скигин был тесно связан с одной из самых влиятельных организованных преступных группировок в регионе. Позднее Дмитрий Скигин уехал из России и хотел обосноваться в Монако, но был выслан оттуда из-за подозрений в отмывании денег. В 2003 году нефтемагнат умер во Франции от рака.

Племянник Скигина Роберт среднее образование получал в британской частной школе Крэнли в графстве Суррей. У семьи есть квартира в британской столице, а потому после окончания школы Роберт стал студентом Института искусства Курто при Университете Лондона. Отец Роберта Владимир Скигин занимается недвижимостью в Санкт-Петербурге.

Напомним, российские журналисты-расследователи из группы «Проект» предположили, что Елизавета Кривоногих является третьей дочерью Путина. Девушка ведет свой блог в Instargram, но лицо предпочитает не раскрывать полностью.

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