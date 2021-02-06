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День рождения закончился трагедией: двухлетний малыш утонул в сауне, пока его родители веселились

18:15 6 февраля 2021
сауна

В российском Новосибирске празднование дня рождения в сауне закончилось трагически. В бассейне заведения утонул двухлетний малыш — сын одной из приглашенных пар. Об этом сообщает КП.

Расследование ЧП еще продолжается, но уже можно сказать, что главной причиной трагедии стала родительская беспечность. Сауна была арендована на пять часов, при этом взрослые развлекались на втором этаже, а дети играли на первом. Чтобы малыши не прошли к бассейну, вход в аквазону был прегражден диваном. Судя по всему, мужчины, которым было поручено следить за детьми, с поручением не справились. Двухлетний мальчик все-таки прошел в запретную зону и упал в бассейн. Когда отсутствие малыша заметили, обыскали сауну и нашли ребенка в воде, драгоценное время было упущено. Помочь утонувшему врачи уже были не в силах.

Именинник — дядя утонувшего мальчика — и его друзья утверждают, что в сауне алкоголь не употребляли и за детьми внимательно смотрели. Как с такими вводными могла случиться трагедия, взрослые не объясняют.

Другие посетители сауны рассказывают, что после того, как стало известно о трагедии, со второго этажа были слышны крики: мужчины бурно выясняли, кто виновен в смерти ребенка.

Администрация сауны своей вины в случившемся не видит. Заведение говорит, что постоянно предупреждает родителей о их персональной ответственности за жизнь и здоровье приведенных детей.

Родители погибшего мальчика могут попасть под статью о причинении смерти по неосторожности. Наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, год назад в Москве на банной вечеринке популярной Instagram-блогерши Екатерины Диденко из-за грубого нарушения правил безопасности погибли люди. Вечеринка предполагала бросание в бассейн сухого льда Из-за отравления углекислым газом погиб организатор вечеринки и муж блогерши Валентин Диденко. Пострадала от интоксикации сестра именинницы и другие гости.

Фото pixabay.com

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