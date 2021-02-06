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Назвали в честь участницы Spice Girls: в Англии корову с необычным именем продали за рекордные $358 тысяч

16:18 6 февраля 2021
Корова

В Великобритании на аукционе в Карлайле заводчики за 358 тысяч долларов продали телку по кличке Wilodge Poshspice — ее назвали в честь участницы группы Spice Girls, пишет BBC.

Это рекордная цена. До этого самой дорогой коровой считалась мать Poshspice, которую купили семь лет назад. Но она стоила в два раза дешевле.

Poshspice исполнился год, она — лимузен (другое название — лимузин). Порода интенсивно отбирается веками. Эти рыжие и светловолосые коровы выносливы и мускулисты.

Заводчик Кристин Уильямс назвала вырученную за Poshspice сумму умопомрачительной и сравнила продажу с выигрышем в лотерею. Она считает, что сделка прошла успешно, потому что у ее «умной и стильной» телки «потрясающая внешность» и «родословная, полная племенных линий».

Как писали «ФАКТЫ», в российской Якутии, самом холодном населенном пункте на Земле, живет фермер, который для того, чтобы его коровам было комфортно выходить на водопой зимой, сделал для каждой из них меховые бюстгальтеры. Ими он защищает вымя коров от обморожения.

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