Взрыв во Франции: в Бордо обрушилось жилое здание, есть погибшие и пропавшие без вести

Во Франции в городе Бордо прогремел мощный взрыв, в результате которого есть погибшие. В результате удара взрывной волны обрушилось здание, пишет SudOuest.

Так, взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. Жертвами взрыва стали не менее трех человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

В развалинах разрушенного дома спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно оказавшихся под обломками. В настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий. Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо, оцепив район.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Багдаде прогремели два мощный взрыва — неизвестное взрывное устройство сработало рядом с многолюдным рынком Шорджа.

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