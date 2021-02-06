27.72 / 27.92 33.10 / 33.49
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Взрыв во Франции: в Бордо обрушилось жилое здание, есть погибшие и пропавшие без вести

14:23 6 февраля 2021
Взрыв

Во Франции в городе Бордо прогремел мощный взрыв, в результате которого есть погибшие. В результате удара взрывной волны обрушилось здание, пишет SudOuest.

Так, взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. Жертвами взрыва стали не менее трех человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

В развалинах разрушенного дома спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно оказавшихся под обломками. В настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий. Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо, оцепив район.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Багдаде прогремели два мощный взрыва — неизвестное взрывное устройство сработало рядом с многолюдным рынком Шорджа.

295

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Маленькая принцесса-златовласка: Лиза Галкина озаботилась спасением животных на Земле

Филипп Киркоров

"Взрослый седой мальчик" постаревший Киркоров удивил своим видом поклонников

Полиция

В России женщина заявила в полицию, что ее "изнасиловал конь"

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер