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Мир

Вместо английского — "анатомия": в России учитель домогался 10-летней школьницы

12:33 6 февраля 2021
девочка и мужчина

В России возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего преподавателя, сообщает Znak.com.

История произошла в Златоусте. Преподаватель английского языка подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки 2010 года.

По данным ресурса, репетитор занимался со школьницей с августа 2020 года по 3 февраля 2021 года. Он сам приходил домой к ученице. Недавно девочка пожаловалась родителям, что учитель трогает ее за различные части тела. Родители перед последним занятием установили в квартире камеры. Подозрения подтвердились.

Сейчас репетитор задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители факт возбуждения уголовного дела подтвердили, но от подробностей пока воздержались.

В России также был инцидент, когда педофил притворялся полицейским, чтобы обыскивать девочек.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве судили «режиссера» детского порно. Мужчина искал девочек в торговых центрах, обещая им карьеру фотомодели, вовлекал в порноиндустрию.

Фото из открытых источников

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