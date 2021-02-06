Выжгли лазером глаз: в Москве попытались странным образом "отучить детей от смартфонов"

В России 13-летнему школьнику выжгли глаз лазером в одном из театров. Жуткий инцидент произошел в Москве. Об этом сообщает пропагандистский телеканал «Звезда» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка Ирину Ворошилову.

По словам женщины, руководство театра во время спектакля решили «проучить» тех, кто отвлекался на телефоны. Луч лазерной указки наводили на всех, кто во время представления отвечал на сообщения или проверял социальные сети.

Спустя сутки после похода в театр мальчик рассказал, что перестал видеть правым глазом. В больнице констатировали, что ребенок получил серьезнейший лучевой ожог сетчатки глаза.

Специалисты говорят, что воздействие лазера может привести к самым печальным последствиям, в том числе к слепоте. В мире ежедневно фиксируется множество подобных случаев.

Сразу после получения диагноза мама мальчика обратилась в полицию с требованием проверить театр и его сотрудников, а также наняла юриста, который поможет взыскать с обидчиков сына материальный ущерб.

Сейчас скандальной историей занялись правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновным грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее на сотрудников кинотеатра, светивших в зал лазером, пожаловался боевик Игорь Стрелков (Гиркин). Случай произошел в московском «Доме кино». Так руководство заведения боролось с посетителями, которые не носили маски. Для Гиркина история с лазером закончилась без последствий.

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