Заигрались в "китобоев": ирландский сенатор обвинил Путина в пропаже местного дельфина

В России, а также в оккупированном ею украинском Крыму в последнее время участились случаи гибели дельфинов, что, возможно, стало причиной для того, чтобы ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о причастности лично президента России Владимира Путина к пропаже дельфина из гавани Дингла в графстве Керри, пишет The Irish Post.

Так, известный местный дельфин Фунги исчез несколько месяцев назад. По одной из теорий, он мог потеряться из-за акустических помех от сонаров, которые используют моряки по всему миру. Китообразные же используют эхолокацию, подобную сонарам, для общения, а также для наблюдения за окружающей средой, поиска пищи и обнаружения опасности.

О’Салливан, комментируя пропажу дельфина, заявил, что «в этом могли быть замешаны россияне».

«Возможно, Путин», — добавил он. Министр экологии Малколм Нунан, в свою очередь, счел теорию о подводных шумах имеющей право на существование.

Как писали «ФАКТЫ», президент США в своей первой речи, посвященной вопросам внешней политики заявил, что «Америка вернулась», и едва ли не в начале выступления упомянул об «агрессивных действиях России» и Путине.

262

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter