27.69 / 27.93 33.07 / 33.51
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Заигрались в "китобоев": ирландский сенатор обвинил Путина в пропаже местного дельфина

9:40 6 февраля 2021
Дельфин

В России, а также в оккупированном ею украинском Крыму в последнее время участились случаи гибели дельфинов, что, возможно, стало причиной для того, чтобы ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о причастности лично президента России Владимира Путина к пропаже дельфина из гавани Дингла в графстве Керри, пишет The Irish Post.

Так, известный местный дельфин Фунги исчез несколько месяцев назад. По одной из теорий, он мог потеряться из-за акустических помех от сонаров, которые используют моряки по всему миру. Китообразные же используют эхолокацию, подобную сонарам, для общения, а также для наблюдения за окружающей средой, поиска пищи и обнаружения опасности.

О’Салливан, комментируя пропажу дельфина, заявил, что «в этом могли быть замешаны россияне».

«Возможно, Путин», — добавил он. Министр экологии Малколм Нунан, в свою очередь, счел теорию о подводных шумах имеющей право на существование.

Как писали «ФАКТЫ», президент США в своей первой речи, посвященной вопросам внешней политики заявил, что «Америка вернулась», и едва ли не в начале выступления упомянул об «агрессивных действиях России» и Путине.

262

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Меган Маркл и принц Гарри

Для Меган Маркл имел значение только титул принца Гарри – сестра герцогини

Анна Кошмал

"Невозможно отвести взгляд": звезда "Сватов" очаровала поклонников, забыв надеть белье под просвечивающее платье

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер