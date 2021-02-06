Впала в кому и осталась без рук: женщина пострадала от укуса домашней собаки

Общение с домашними животными требует от их хозяев осторожности и соблюдения всех необходимых мер предосторожности несмотря на, казалось бы, их явное дружелюбие и открытость.

Жительница английского города Плимут (графство Девон) лишилась обеих рук после того, как ее укусил домашний питомец, пишет The Mirror.

Издание сообщает, что собака цапнула 41-летнюю Мишель Эллис, когда та попыталась запереть ее в клетке. Женщина сначала не обратила внимания на небольшую ранку, однако в скором времени ее самочувствие начало ухудшаться и у нее проявились симптомы, напоминающие грипп.

Через несколько дней Эллис госпитализировали в тяжелом состоянии. Из-за занесенной в рану инфекции у нее развился сепсис. Губы и нос женщины почернели, англичанке грозила смерть от полиорганной недостаточности.

Эллис провела в искусственной коме 2 недели. За это время ей ампутировали кисти обеих рук, которые были поражены инфекцией. Семья женщины пытается собрать в интернете деньги на протезы, стоимость которых составляет 32 тысячи фунтов стерлингов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном случае на Днепропетровщине, где овчарка едва не загрызла пятилетнего мальчика. А в Киеве от стаффордширского терьера пострадала женщина и ее питомец бигль.

Фото mirror.co.uk/

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