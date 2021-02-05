Священник случайно утопил младенца во время крещения

В Румынии во время обряда крещения утонул младенец. Ужасный инцидент произошел в городе Сучава, сообщает «Новый день» со ссылкой на AFP.

Девочке было шесть недель. Она скончалась в больнице, куда его доставили с остановкой сердца из церкви.

Вскрытие показало, что у девочки была вода в легких. Священнику, проводившему обряд, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

В связи с трагедией десятки тысяч людей уже подписали онлайн-петицию об изменении «жестоких» литургических правил. Люди требуют от священников отказаться от ритуала, когда ребенка трижды погружают в купель со святой водой. Но консервативная часть православной церкви отвергает все обвинения.

По информации издания, в прошлом в Румынии уже было несколько такого рода инцидентов. Тогда жители страны тоже выступали против этого ритуала.

Представители церкви имеют диаметрально противоположные взгляды на обряд крещения.

Так, по мнению священника Василе Банеску, при крещении ребенку должны поливать только лоб, чтобы избежать подобных трагедий. Архиепископ Феодосий, лидер консервативной части церкви, исключил любые изменения в ритуале крещения, напомнив, что канон действует тысячу лет.

Напомним, в последнее время в США священники стали крестить детей при помощи водяного пистолета. Вызвано это эпидемией коронавируса и необходимостью соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жестоком обряде крещения в России. Там священник из Гатчины под Санкт-Петербургом покрестил ребенка так, что у малыша остались ссадины и ушибы. Возмущенная мать младенца обратилась в полицию, а в епархии пообещали отстранить священнослужителя от службы. Сам же игумен ничего противозаконного в своих действиях не увидел.

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