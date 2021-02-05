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Андрей Макаревич посчитал новых ненавистников Путина

14:40 5 февраля 2021
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич отреагировал на репрессии властей в отношении протестующих против ареста блогера Алексея Навального, спрогнозировав, что такими действиями количество ненавидящих Путина увеличивается в арифметической прогрессии. Об этом он написал в Facebook.

«Если перед президентом стояла задача за один день увеличить количество молодых граждан России, которые его ненавидят, на несколько миллионов — то всё было сделано правильно», — «одобрил» он действия власти.

В комментариях фолловеры поддержали гражданскую позицию поэта.

Так, бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох допустил, что в Кремле не мыслят стратегически.

«У них задача проще: напугать. Сделать для молодых людей издержки и риски протеста неприемлемыми», — написал он.

В свою очередь некий Валерий Ольшанский выразил мнение, что Путин не питает иллюзий, а потому «пересел из кресла на штыки».

«Не так удобно, конечно, но что делать», — написал он.

Напомним, Юрий Дудь уже провозгласил новый гимн происходящего в РФ.

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